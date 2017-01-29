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1 beraberlik, 1 yenilgi

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1 beraberlik, 1 yenilgi
İlimizi Bayanlar ve Erkekler Hentbol Ligi'nde temsil eden temscilerimiz haftasonunda Bolu'da oynanan maçlarda galibiyete uzanamadı.

Haber: Uğur Balaban

Bayanlar Hentbol 2. Lig A Grubu'nda ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Bayan Hentbol Takımı haftasonunda Gazi Gençlikspor'u konuk etti. Temsilcimiz salondan 28-24 mağlup ayrılan taraf oldu. Temsilcimiz bu sonuçla maç fazlasıyla 3.sırada kaldı. Ekibimiz haftasonunda 1970 Vefaspor'u ağırlayacak.

Sebenspor rakibiyle yenişemedi

İlimizi Erkekler Hentbol 2.Lig A Grubu'nda temsil eden Sebenspor Erkek Hentbol Takımı haftasonunda İstanbul Üniversitesi takımını konuk etti. Başabaş giden oyun 21-21 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla temsilcimiz maç fazlasıyla 6.sırada yer aldı. Temsilcimiz haftasonunda İzmir Karabağlar takımını konuk edecek.

 

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