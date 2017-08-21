1 hata 3 puanı götürdü

TFF 1. Lig 2’inci hafta karşılaşmasında Boluspor, İstanbul ekibi Ümraniyespor’a konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi takımın 1 – 0 üstünlüğü ile sona erdi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

TFF 1. Lig 2’nci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Boluspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadın’da Ümraniyespor’a konuk oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Boluspor, 19’uncu dakikada defansta Caner Cavlun’un yaptığı hata sonucunda Emircan Altıntaş’ın boş kaleye attığı golle 1-0 geriye düştü. Golden sonra etkisi arttıran taraf ise Ümraniyespor oldu. Kanatları iyi kullanan Ümraniyespor’u durdurmakta zorlanan Boluspor’da teknik Direktör Fuat Çapa, ilk yarının bitimine 3 dakika kalan defans oyuncusu Renato Arapi’yi oyundan alarak yerine Diarra’yı oyuna soktu. İlk yarıda bir çok pozisyondan yararlanamayan Ümraniyespor devre 1-0 üstlükle gitti. İkinci yarıya Ümraniyespor’un vuruşuyla başlanan karşılaşmada iki tarafta etkisiz bir futbol sergilerken, özellikle temsilcimiz Boluspor’da İrfan Başaran dışında hiçbir oyuncu bekleneni vermedi. Maç Ümraniyespor’un 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

Maçtan Detaylar….

Boluspor İlk 11: Gökhan Değirmenci ***, Renato Arapi* (Diarra **), Umut Meraş** (Göksu Alhas **), Caner Cavlan*, Özgür İleri **, İrfan Başaran ***, Guido Koçer ***, İshak Çakmak**, Emre Gültekin **, Rydell Poepon **, Akubueze **

Ümraniyespor İlk 11: Burak Öğür, Mustafa Çakır, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, İbrahim Akdağ, Cleyton, Emircan Altıntaş, Dimitar Rangelov

Hakemler: Hakan Ceylan, Yardımcı Hakemler: Kemal Elmas, Utku Tunavelioğlu

Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.

Dakika 13: Boluspor’da İrfan Başaran’ın yaklaşık 30 metreden kaleyi tam karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak Öğür mükemmel tokatladı ve top direkten oyuna geri döndü.

Dakika 15 Ümraniyespor’da Emircan Altıntaş, Caner Cavlan’a rakip sahada yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

Dakika 17 Ümraniyespor atağında yaklaşık 30 metreden vuran Mücahid’in şutu az farkla auta çıktı.

Dakika 19’da Ümraniyespor’da Defansın büyük hatasını değerlendiren Emircan Altıntaş topu boş kaleye göndererek takımını 1 – 0 öne geçirdi.

Dakika 29’da Boluspor’da Umut Meraş rakibine yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

Dakika 33’de Boluspor’da Renato Arapi rakibinin formasından çekerek düşürmesi sonucu sarı kart gördü.

Dakika 42’de Boluspor’da Renato Arapi yerini Diarra’ya bıraktı.

İlk yarı ev sahibi Ümraniyespor’un 1 – 0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının başında Umut Meraş oyun kenarına gelirken, Göksu Alhas oyuna dahil oldu.

Ümraniyespor’un vuruşları ile ikinci yarı başladı.

Dakika 48’de Boluspor’da Diarra rakibine yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

Dakika 69’da Akubueze rakibiyle girdiği ikili mücadelede yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Dakika 72’de Boluspor Akubueze’nin sol kanattan sürüklediği top ile atak geliştirdi. Akubueze’nin yerden içeri çevirdiği topa İrfan Başaran gelişine etkisiz bir vuruş gerçekleştirdi.

Dakika 82’de Boluspor’da Özgür İleri yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

Maçın son düdüğü ile beraber Ümraniyespor karşılaşmadan galip ayrılırken, Boluspor 2’inci hafta sonunda da galibiyet ile tanışamadı.