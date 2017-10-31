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1 Kasım’da Gerede açıklayacak

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1 Kasım’da Gerede açıklayacak
İyi Parti Gerede’de teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. MHP Gerede eski ilçe başkanlarından Ümit Demir’in oluşturmaya çalıştığı ekipte Gerede İlçe Başkanlığına başarılı bir işadamının geleceği öğrenildi.

HABER:Gökhan Aksoy

MHP’den ayrılarak Ümit Özdağ, Koray Aydın gibi köklü ülkücülerle beraber parti kurma çalışmalarına başlayan Meral Akşener’in yeni partisi İyi Parti, 25 Ekim Çarşamba günü Ankara’da kuruldu. Logosunun doğan güneş olduğu İyi Parti’nin Kurucu Bolu İl Başkanı ise MHP Bolu eski il başkanı Mehmet Aydın oldu. İyi Parti’nin Gerede ilçe başkanının kim olacağı kamuoyunca merak edilirken, edinilen bilgilere göre MHP Gerede eski ilçe başkanlarından Ümit Demir’in vizyoner bir ekip kurma çalışmaları yürüttüğü ve bu kapsamda Gerede’nin sevilen isimlerini İyi Parti çatısı altında topladığı belirtiliyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba günü İyi Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın’ın katılımıyla açıklanacak Gerede İlçe Başkanının başarılı bir işadamının olacağı belirtiliyor.

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