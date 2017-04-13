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1 Kişi yaşamını yitirdi

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1 Kişi yaşamını yitirdi
Akşamüstü Sanayi kavşağında meydana gelen kazada otomobil kamyonun altında kaldı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sercan Arslan’ın (30) yönetimindeki 14 BP 166 plakalı kamyon ile Hüseyin Kurnaz’ın (48) idaresindeki 14 AC 431 plakalı otomobil, D-100 karayolu sanayi kavşağında çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kurnaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Kurnaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Arslan, polis merkezine götürüldü.

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