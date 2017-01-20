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1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

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1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor
TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında 13 takım teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde sezonun ilk 17 haftasında Altınordu, Boluspor, Eskişehirspor,  Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe dışındaki takımlar, teknik direktör  değişikliğine gitti.

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Büyükşehir  Gaziantepspor, Denizlispor, Elazığspor, Giresunspor, Manisaspor, Mersin  İdmanyurdu, Samsunspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor ve Ümraniyespor teknik direktör  değişikliği yaptı.

Transfer yasağı olduğu için Yusuf Şimşek'in görevinden istifa ettiği  Mersin İdmanyurdu, bu sezon ikinci teknik direktörü ile de yollarını ayırmak  zorunda kaldı.

Teknik adam değişikliği yapmayan Eskişehirspor, Göztepe ve Evkur Yeni  Malatyaspor 31'er puanla ligin ilk üç sırasında yer alırken, Boluspor 27 puanla  5., Altınordu ise 22 puanla 10. sırada bulunuyor.

TFF 1. Lig'de takımların şu ana kadar çalıştığı teknik direktörler  şöyle:

Adana Demirspor: Erkan Sözeri, Engin İpekoğlu

Altınordu: Hüseyin Eroğlu

Balıkesirspor: Reha Erginer, Can Cangök

Bandırmaspor: İsmail Ertekin, Feyyaz Uçar

Boluspor: Fuat Çapa

Büyükşehir Gaziantepspor: Bülent Bölükbaşı, Metin Diyadin

Denizlispor: Selahattin Dervent, Ali Tandoğan

Elazığspor: Ogün Temizkanoğlu, Bayram Bektaş

Eskişehirspor: Alpay Özalan

Evkur Yeni Malatyaspor: İrfan Buz

Giresunspor: Mustafa Kaplan, Yücel İldiz

Göztepe: Okan Buruk

Manisaspor: Koray Palaz, Sait Karafırtınalar

Mersin İdmanyurdu: Levent Arıkdoğan, Yusuf Şimşek (Ayrıldı)

Samsunspor: Engin Korukır, Osman Özköylü

Sivasspor: Osman Özköylü, Mesut Bakkal

Şanlıurfaspor: Ünal Karaman, Kemal Kılıç

Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Erkan Sözeri

 

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