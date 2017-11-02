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10 kişi gözaltına alındı

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10 kişi gözaltına alındı
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Bolu’nun da bulunduğu 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 kişinin yakalanmasına yönelik Giresun merkezli Kayseri, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ordu'da operasyon düzenlendi. Aralarında görevden ihraç edilen kamu personelinin de yer aldığı 10 şüpheli gözaltına aldı. Zanlıların bulundukları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldükleri, bazılarının telefonlarında örgütün şifreli programı "ByLock" tespit edildiği öğrenildi.

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