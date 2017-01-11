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-11 Derece ölçüldü

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-11 Derece ölçüldü
2017 yılının ilk günleri ile beraber bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava yılın ilk düşük sıcaklık rekorunu getirdi. Dün gece yurt genelinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 11 dereceyle Kartalkaya’da ölçüldü.

Haber; Emrah ÖĞET

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bolu'da dün gün içinde hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere en düşük 10, en yüksek 3 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin gece en soğuk yeri de ilimizin dünyaca ünlü kayak merkezi kartalkaya oldu. Kartalkaya’yı sıfırın altında olmak üzere 10,8 dereceyle Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi Ganos Dağı Tabiat Parkı ve Balıkesir ili Bigadiç İlçesi Gedik mevkii takip etti. Öte yandan, kentte akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının, aralıklarla cumartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. Kar yağışıyla hava sıcaklığının 1-2 derece artması bekleniyor.

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Bu arada, kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 5, yüksek kesimlerde ise 115 santimetreyi buldu.

Dün gece ilimiz genelinde yaşanan sıcaklıklar ise Kartalkaya -11 Derece, Abant Tabiat Parkı -7,4 Derece, Dörtdivan - 6,8 Derece, Gerede 6,4 Derece ve Yeniçağa ise - 6,2 derece olarak gerçekleşti. Aynı gün ölçülen en yüksek sıcaklık ise Mengen ilçemizde ölçüldü. Mengen’de hava sıcaklığı 0 derece olarak kayıtlara geçti.

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