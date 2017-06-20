13 saat arama yapıldı

İl Gıda Tarım Müdürlüğü’ne Gölköy Barajı’nda ağ ile yasadışı avcılık yapıldığı yönünde gelen ihbar sonrası Jandarma Komutanlığı, Tarım Müdürlüğü ve ASOF’a bağlı ekipler gölet çevresinde 13 saat süren inceleme yaptı.

Haber; ERDAL TANRIVERDİ

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan denetimler Cuma akşamı 20:00’ den Cumartesi sabahı 09:00’a kadar aralıksız devam etti. Gölköy Göledinin değişik bölgelerinde konuşlanan sivil ekipler sportif olta balıkçılığı yapan vatandaşları kontrol ederken, jandarma ekipleri de baraj gölü giriş çıkışlarında araç araması yaptı. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu

(ASOF) ekipleri ise botla göle açılarak göl yüzeyinde ağ denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde daha önceden Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından haklarında yasadışı balık avcılığı suçundan (ağ ile avcılık) cezai işlemler uygulanan ve ilimizde ikamet eden iki kişiye para cezası verildi. Denetimlere ilişkin olarak bilgi aldığımız ASOF yetkilileri, “ Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Gıda Tarım Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmaya ASOF’ tan gelen sekiz kişilik bir ekip katıldı. Kontrollerde birçok kişinin sportif olta balıkçılığı yaptığını gözledik. Onlarca kişi kontrol edildi ama sadece iki kişinin yasalara uygun olmayan takım kullandığını tespit ettik. Bahsi geçen iki kişinin Suda atılı bulunan 6 adet oltalarının ucunda canlı yem, yem kovalarında ise limitler dâhilinde (30 adet) yemlik balık tespit etmemize rağmen yemlik balık yakaladıklarını iddia ettikleri ekipmanın ise 4/2 Tebliğ’de tarifi yapılan Yemlik Uzatma Ağı standartlarından çok daha büyük olması sebebiyle şüpheli S.S hakkında cezai işlem uygulandı. Ayrıca tutanak düzenlenerek amatör avcılıkta kullanımı yasak olan av aracına el konuldu” ifadelerini kullandılar.

Denetim sonrası bir açıklama yayınlayan Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Yönetim Kurulu, “İl Tarım Müdürlüğü, Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ve bu çalışmaya Ankara, Bolu ve Düzce'den katılan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.