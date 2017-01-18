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150 bin lira ikramiye

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150 bin lira ikramiye
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “işçi” statüsünde çalışan 194 belediye personeline 150 bin lira devlet ikramiyesi verileceğini ve ödemelerin de 19 Ocak’ta işçilerin hesabına yatırılacağını bildirdi.

 

Haber; BASIN BÜLTENİ

İşçilere ikramiye müjdesi veren Belediye Başkanı Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ödemelerinin 19 Ocak itibariyle gerçekleşeceğini belirterek, “Bolumuzun yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak adına yaptığımız çalışmaların hayata geçmesinde büyük emeği olan 194 belediye işçimize toplamda 150 bin lira devlet ikramiyesi ödemesi gerçekleştireceğiz. Ödemeler, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle işçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Bu vesileyle, emeklerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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