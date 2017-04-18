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16 ilden biri Bolu

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16 ilden biri Bolu
Yurt genelinde arasında Bolu’nun da bulunduğu 16 ilde, 'Evet' oyları, AKP'nin son seçimde tek başına aldığı oy oranının bile altında kaldı. Erdoğan'ın memleketi Rize ve her zaman Türkiye ortalaması üzerinde oy alan Bolu’da 16 il arasında...

Haber; Erdal TANRIVERDİ

Referandumda AKP ve MHP'nin omurgasını oluşturduğu 'evet' bloku, Doğu ve Güneydoğu'daki 14 il hariç her ilde toplam oy oranlarının altında bir oy aldı. Ancak 16 ilde 'evet' oyları, sadece AKP'nin 1 Kasım genel seçiminde tek başına aldığı oyun bile altında oldu. Bu iller içinde İstanbul, Antalya, Konya ve Samsun gibi büyük şehirlerin yanında Bolu, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon gibi, Karadeniz bölgesinde yer alan iller yer aldı. 1 Kasım'da AKP'nin tek başına aldığı oydan bile daha az 'evet' oyunun çıktığı diğer iller ise Karaman ve Kilis oldu.

İŞTE O TABLO

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