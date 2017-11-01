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168 Fidan İmam Hatip Ortaokulu’nda can buldu

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168 Fidan İmam Hatip Ortaokulu’nda can buldu
Öğrencilerin ve yetişkinlerin çevre, orman ve ağaç sevgisi konusunda bilinçlendirilmesi, okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve okul ormanlarının oluşturulması kapsamında Taşkesti İmam Hatip Ortaokulu bahçesine 168 Fidan dikildi.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında, öğrencilerin ve yetişkinlerin çevre, orman ve ağaç sevgisi konusunda bilinçlendirilmesi, okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve okul ormanlarının oluşturulması kapsamında Taşkesti İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Mudurnu Orman İşletme Müdürü Murat Akoğlanoğlu, Taşkesti İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Taner Keskin, Taşkesti Orman İşletme Şefi Onur Karayilan, okulda görevli öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu fidan dikim etkinliğinde 168 adet karaçam fidanını toprakla buluştu. Özellikle öğrencilerin fidan dikerken mutlulukları yüzlerinden okundu.

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