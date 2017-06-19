17. Dağ Maratonu başlıyor!

Dörtdivan Köroğlu dağlarında Kısa adı DASK olan Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği tarafından bu yıl 17. Anadolu Dağ Maratonu (ADAM) 07 - 08 Temmuz 2017 da Dörtdivan Çetikören Yaylası Kapaklı mevkiinde düzenlenecek.

Haber: Erol Değirmenci

Dörtdivan da iki gün sürecek yarışmalarda farklı zorluk derecelerindeki dört parkurda, ikişer kişilik takımlar yürüyecek. Hem profesyonel, hem de amatör doğaseverleri buluşturan ve rota olarak 3 yıldır Dörtdivan Köroğlu Dağları seçilen ADAM için son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2017 olarak belirtildi.

Ayrıca, Kamp alanının herkese açık olduğu yarışmayı yakından izlemek, yarışmacıların heyecanını paylaşmak, kamp yapmak ve ödül töreninde onların başarılarını kutlamak isteyenler izleyici olarak katılabilirken, doğadaki performanslarını denemek isteyenler ise yarışmacı olarak mücadeleye katılabilir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için www.dask.org.tr adresini ziyaret edebilrbilinecek.