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2 KATLI AHŞAP EV KÜL OLDU

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2 KATLI AHŞAP EV KÜL OLDU
Bolu nun Mudurnu ilçesinde çıkan Yangın da 2 Katlı Ahşap ev tamamen yanarak kül oldu.

HABER: Uğur BALABAN

Mudurnu ilçesi  Karacakaya Mahallesi Şamullalar Çiftliğinde gece saat 03.00  sıralarında çıkan yangın da can kaybı yaşanmazken evde yaşayan  Selahattin ÇAKAR ve Eşi kendilerini dışarıya zor attı.
Komşularının yardımı ile  yangını söndürmeye çalışan  ÇAKAR   Çiftinin gözlerinin önünde  yılların birikimi olan evleri kül oldu.
Mudurnu İtfaiye Ekipleri  Yangına müdahale ederek çevreye sıçramasını önledi.  Yangında  tamamen yanan 2 Katlı Ahşap Evden   hiçbir Eşyayı kurtaramadıklarını ifade eden Selahattin ÇAKAR canımızı zor kurtardık bunada şükür dedi.
Yangın ile ilgili gerekli soruşturma başlatılırken Mudurnu Kaymakamlığı  Evleri yanan Çifte  gerekli  yardımı yapmak için çalışma başlattı.

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