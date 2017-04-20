  • BIST 91.487
  • Altın 149,357
  • Dolar 3,6321
  • Euro 3,9072
  • Bolu 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C

2. MANGALA TURNUVASI BAŞLIYOR....

»
2. MANGALA TURNUVASI BAŞLIYOR....
Mevlana Ortaokulu ve 14 Burda AVM 2. Mangala Turnuvasına kayıtlar Başladı.

Haber: Uğur BALABAN

Bu sene 2.sini düzenlenen Ortaokullar arası Mangala Turnuvası çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3-4 Mayıs 2017 tarihleri arasında 14 Burda AVM'de düzenlenecek olan turnuva 2. kategoride yapılacaktır.

1. kategoride 5. ve 6. sınıflar 2. kategoride ise 7 ve 8.sınıflar yarışacaktır. Birbirinden güzel ödüllerin dağıtılacağı turnuvada

1. lere Yarım altın

2. lere Çeyrek altın

3. lere gram altın

4. ve 5.lere Mangala Takımı hediye edilecektir.

Ayrıca takım olarak dereceye girecek okullara Kupa verilecektir.

Turnuvaya başvurular için 14.Burda AVM web sayfasına, danışmalarda ve Mevlana Ortaokulu'nda yapılacaktır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolusporlu taraftarlar yalnız bırakmadı20 Nisan 2017 Perşembe 12:00
  • 2. MANGALA TURNUVASI BAŞLIYOR....20 Nisan 2017 Perşembe 11:30
  • Ertem’den taziye mesajı20 Nisan 2017 Perşembe 11:20
  • Elazığspor altın buldu!20 Nisan 2017 Perşembe 11:13
  • Samsunspor evinde yıkıldı 1-220 Nisan 2017 Perşembe 11:12
  • Şanlıurfaspor bir ilki başardı!20 Nisan 2017 Perşembe 11:10
  • Saha içi karıştı, bayrak yakıldı19 Nisan 2017 Çarşamba 22:58
  • 10 kişiyle penaltılarla Yeniçağa BAL'landı: 4-219 Nisan 2017 Çarşamba 19:01
  • Altınordu'dan proje dersi: 2-019 Nisan 2017 Çarşamba 12:41
  • 3 Pazar, 1 Perşembe19 Nisan 2017 Çarşamba 11:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim