2. MANGALA TURNUVASI BAŞLIYOR....

Mevlana Ortaokulu ve 14 Burda AVM 2. Mangala Turnuvasına kayıtlar Başladı.

Haber: Uğur BALABAN

Bu sene 2.sini düzenlenen Ortaokullar arası Mangala Turnuvası çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3-4 Mayıs 2017 tarihleri arasında 14 Burda AVM'de düzenlenecek olan turnuva 2. kategoride yapılacaktır.

1. kategoride 5. ve 6. sınıflar 2. kategoride ise 7 ve 8.sınıflar yarışacaktır. Birbirinden güzel ödüllerin dağıtılacağı turnuvada

1. lere Yarım altın

2. lere Çeyrek altın

3. lere gram altın

4. ve 5.lere Mangala Takımı hediye edilecektir.

Ayrıca takım olarak dereceye girecek okullara Kupa verilecektir.

Turnuvaya başvurular için 14.Burda AVM web sayfasına, danışmalarda ve Mevlana Ortaokulu'nda yapılacaktır.