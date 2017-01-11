2 tutuklu 10 serbest

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipler tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişi için mahkeme kararını verdi. 12 kişiden, 2'si tutuklanırken 10 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Erol Değirmenci

Edinilen bilgiye göre, ilimizde sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütü propagandası ve paylaşımları yaptıkları iddiasıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan AİBÜ'de eğitim gören 2'si kadın 12 üniversite öğrencisi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencilerinden Nurullah Özçelik, Nazif Çiftçi tutuklandı. AİBÜ öğrencisi olan Seydo M., Kadri A., Adem Ö., Emrah B., Mehmet Veysi B., Ümit Ç., Şilan D., Ali K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geriye kalan öğrencilerden Recep D., Kübra A. serbest bırakıldı.