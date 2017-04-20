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20 Dekarda Trüf Ormanı Hazır

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20 Dekarda Trüf Ormanı Hazır
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Dünya gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce avroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması için trüf ormanları kurmaya devam ediyor.

HABER: Uğur Balaban

2017’de Merkez’e bağlı Banaz Köyü’nde kurulması planlanan 20 dekarlık sahada çalışmalar tamamlandı.Trüf ormanı kurma çalışması kapsamında sahayatrüf mantarı aşılanmış meşe fidanları dikildi. Yüksek ekonomik değere sahip trüf mantarının yapılacak yeni çalışmalarla yayılış alanlarının artırılması ve suni ormanların kurulması hedefleniyor.

“Binlerce Avroya Alıcı Buluyor”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,trüfün ekonomik değerine dikkat çekerek “Trüf mantarıkokusu ve benzersiz aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri mutfak kültürü ve parfümeri sanayinde ayrıcalıklı yer tutuyor.Bu mantarın kilosu piyasada binlerce dolara kadar alıcı buluyor. Ayrıca dünyada üretim alanı daralırken mantara talep artıyor.Bakanlık olarak yöre insanına bu alanda eğitim ve imkân vererektrüf üretiminde Dünya piyasasına hâkim olmak istiyoruz” dedi

 

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