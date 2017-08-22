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2000 Bozüyüklü geldi

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2000 Bozüyüklü geldi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kültür turları kapsamında 2 binden fazla vet etti.

Haber; Erdal TANRIVERDİ

Bozüyük Belediyesi kültür turları programı boyunca gerçekleştirilen 40 seferde 2 bin 17 Bozüyüklü, Abant gölü, Yedigöller ve Gölcük'te unutulmaz anlar yaşadı. Sahip olduğu muhteşem doğası ile yeşilin ve mavinin buluştuğu bolu gezilerinde yolda ve Bolu'da verilen yemek ve ikramlar ile zenginleşen kültür turları yoğun ilgi görürken, uzman rehberler bölgenin oluşumu ve kültürü hakkında ziyaretçilere ayrıntılı bilgi verdi. Sabahın erken saatlerinde Bozüyük Cumhuriyet meydanından hareket eden kafileler Bolu ve çevresinde doğal güzellikleri ziyaret ederken, düzenlenen kültür turları sonunda katılım gösteren vatandaşlar Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya ve Bozüyük Belediyesi personeline teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl hızlı trenle gerçekleştirilen Konya gezilerin ardından bu yıl yapılan Bolu, Abant ve Yedigöller çevresine yapılan geziler sona erdi. Vatandaşlar dizilerde ve filmlerde gördükleri muhteşem manzarayı ve doğayı bizzat yaşadı.

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