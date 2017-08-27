23 branşta spora devam

“Sağlıklı Bir Yaşam Mutlu Bir Gelecek İçin Bu Yaz Spor Zamanı” sloganı ile toplam 23 branşta, 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere hizmet veriliyor.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: “Her geçen yıl artan sporcu sayısı ve bunun yanı sıra çoğu ile göre imkânları mükemmele yakın olan Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yaz spor okullarına 2014’te 2073 olan sporcu sayısı %100 e yakın artış ile bu yıl hedefimiz olan 4055 kişiye ulaştı ve bu hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzme branşı haricindeki tüm spor dallarının ücretsiz olduğu yaz spor okullarımızda halen devam etmekte olan branşlarımız; Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, boks, cimnastik, eskrim, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, hokey, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, taekwondo, ,tenis, voleybol, ve yüzme branşlarına kayıt yaptırılabilecek. Tüm sporcularımıza ailelerine ve antrenörlerimize bu başarımızdan dolayı teşekkür ederim.”