235 adet tescilli yapı var

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, "Mudurnu, Türk kültür ve mimarisinin hala yaşayan ve ayakta durma mücadelesi veren canlı tanığı konumundadır." dedi.

Başkan İnegöl, yaptığı açıklamada, antik dönemlerden bu yana birçok yerleşime ev sahipliği yapan ve Frigya, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyet dönemi izlerinin halen görülebildiği ilçenin hem doğası hem de tarihi dokusuyla önemli bir turizm merkezi olduğunu belirtti. Türk mimarisinin özgün örneklerini de kent içinde barındıran Mudurnu'nun avlulu, cumbalı, geniş saçaklı ve kendisine has pencere düzenli dış görünüşü ve çok yönlü ahşap işçilikli konakları ile tarihi atmosferi halen yaşatmakta olan dar sokaklarının bulunduğuna değinen İnegöl, ilçede bulunan 3 şehzade camisinin de Osmanlı mimari zevkinin izlerini günümüze taşıyan kültür zenginliklerden bazıları olduğunu söyledi.

İlçede 235 adet tescilli kültür ve tabiat varlığının olduğunu dile getiren İnegöl, "Bu yapılar yok olmadan, kent belleğine sahip çıkarak bir an önce koruma uygulamalarına geçilmesi gerekmektedir. İlçemiz kentsel sit sınırları içinde bulunan 235 adet tescilli yapının, 77 adedinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 54 tescilli yapının da restorasyon uygulamaları gerek belediye, gerek mal sahibi, çoğunlukla da Kültür Bakanlığının verdiği desteklerle yapılmıştır. Ama ne yazık ki, geriye kalan 158 adet yapı maddi imkansızlıklar yüzünden onarılamamakta, güçlükle ayakta kalmakta ve maili inhidam kararı alınan yapılar gün geçtikçe çoğalmaktadır” şeklinde konuştu.

Başkan İnegöl, ilçede bulunan tarihi yapılarının hemen hemen tamamında kültürü ve gelenekleriyle birlikte yaşamın devam ettiğini belirterek, "Mudurnu, Türk kültür ve mimarisinin hala yaşayan ve ayakta durma mücadelesi veren canlı tanığı konumundadır. Mudurnu, kendi yerel kültürünün yanında UNESCO ve CittaSlow'un vereceği uluslararası destekle, kültür turizminin önemli destinasyonlarından biri olmayı ve kültür turizminde niteliksel ve niceliksel arz geliştirilmeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı.