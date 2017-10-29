29 Ekim Bolu’da bir başka güzel

Bolu trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi’nde üniversiteli öğrenciler İzmir Marşı’nı söyleyip yürüyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar. Öğrencilerin bu anlamlı hareketi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ilimizde büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor. Vosvoslar ile yapılan konvoyun ardından, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri tarafından yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı yürüyüşte öğrenciler İzzet Baysal Caddesi üzerinde yer alan Demokrasi Meydanı’ndan başlayarak, Valilik önüne kadar yürüdü. Öğrenciler gerçekleştirdiği yürüyüşte İzmir Marşı’nı coşkulu bir şekilde okurken, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene, Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları attılar.

YÜRÜYÜŞE VATANDAŞTAN BÜYÜK İLGİ

Öğrencilerin bu yürüyüşü vatandaş tarafından ise büyük bir ilgi gördü. Cadde boyunca marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen öğrencileri, vatandaşlar bir yandan alkış yağmuruna tutarken diğer yandan cep telefonları ile kayıt ettiler. Öğrenciler, son olarak Valilik önünde İstiklal Marşı okurken ise çevrede olan vatandaş ve esnafların ayağa kalkıp eşlik etmesi ise görülmeye değerdi.