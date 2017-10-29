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- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
- Olayın aslı ortaya çıktı
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- Kaza 1 ölü 4 yaralı
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
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Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim