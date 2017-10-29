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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*

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