3 gole 3 puan

Bolu U-19 Liginin 7.haftasında Özel İdare Köroğluspor ile Sandallarspor karşı karşıya geldiler. Karaçayırda oynanan maçı Sandallarspor Emircan(2), Kerem’in golleriyle 3-2 kazandı

Haber: Gökhan Aksoy

Stad: Karaçayır

Özel İdare Köroğluspor U-19 takımı ilk 11: ** Tolgahan Tuncay, **A. Samet Batmaz, ** M. Ali Hızal, **Burak Hatay, **Soner Keleş, ***Abdullah Duman,** Metin Can Tural, ** Adem Derin, *** Enes Ergün, **Erkan Karataş, **Atacan Kara

Sandallarspor U-19 takımı ilk 11: **Batuhan Özçelik, **İhsan Şeremet, **Ergün Konuk, **Mustafa Elemana, Süleyman Aldemir, *** Kerem Demirel, ** Mustafa Kaygısız, ** Burak Kurt, **Süleyman Özdemir, **Furkan Kuzbınar, *** Emircan Varol

Goller: dk. 15 Abdullah Duman, dk 45 Enes Egün( Özel İdare Köroğluspor), dk. 33 Emircan Varol, dk. 59. Emircan Varol, dk. 68 Kerem Demirrl(Sandallarspor)

Sandallar bu galibiyetle puanını 9 açıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu. Köroğluspor ise 9 puanda kalıp averaj fazlası ise 3. Sırada bulunuyor.