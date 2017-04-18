3 puan çok şey demek…

Boluspor TFF 1. ligin 28.Haftasında yarın saat 13.30’da İzmir Bornova Stadyumu’nda Altınorduspor ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Play-Off yarışından kopmamak için mutlak kazanmak zorunda. Altınorduspor ise ilk 6 iddiasını korumak için sahada olacak

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da kadro dışı kalan Soner ve maç eksiği bulunan Diarra dışında sakat ve cezalı bulunmuyor. Kırmızı-beyazlılarda Jansen ve Furkan ise kart sınırında bulunuyor. Rakip takım ise ilk 6 adına bu maçtan galibiyetle ayrılmaktan başka birşey düşünmüyor. Altınordu’da Oğulcan, ilk 11’e dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Altınordu’da sağ bek Uğur’un cezası sona ererken, forvet Hasan Kabze tamamen iyileşti. Tedavisi devam eden sağ kanat Abdülkadir ile Enis forma giyemeyecek. Şeytanlarda kart cezalısı Arif'in dışında eksik bulunmuyor.

Hazırlıklar tamam Maç TRT Spor'da

Zorlu maç öncesinde Boluspor 41 puanla 7. sırada bulunurken ev sahibi ekip ise 36 puanla 8.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ve İzmir’e 2 gün önce giden ekibimiz maç saatini beklemeye başladı. Ekibimizin zorlu mücadelesi TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Boluspor’da Santos farkı

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Santos ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Santos son 4 maçta attığı 4 golle Boluspor’a tam 6 puan kazandırdı. Rakipte ise en golcü Hasan Kabze sadece 3 gol atabildi.

Kırmızı-beyazlılar çıkışta

Boluspor'un zorlu maç öncesi son 3 haftada aldığı galibiyetlerle ilk altı yarışına yeniden tutundu. İlk 2 iddiasını da arttırdı. Kırmızı-beyazlılar ilk yarıda oynanan maçı son dakika 3-2 kazanmıştı.