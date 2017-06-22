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34.000 Volt elektrik çarptı

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34.000 Volt elektrik çarptı
Bir işçinin apartmanın 3. katına balkondan sokmak istediği metal levhalar elektrik tellerine takılınca, elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı. Yüksek gerilim hattından 34 bin volt elektrik geçtiği belirtildi.

 

Haber; Bulut ALTUNDAL & Foto; Metin FERAH

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Nazif Onbaşı Sokak üzerinde bulunan ve halen yapım aşamasında olan bir apartmanın 3. katında cam balkon yapımında çalışan 29 yaşındaki Emrah Çevik isimli işçi, metal levhaları iple bağlayarak balkondan dairenin içine almak istedi. Çalıştığı dairenin ön kısmında bulunan elektrik tellerini fark etmeyen işçi, iple bağladığı metal levhaları yukarı çektiği sırada levhalar rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerine takıldı.

Metal levhaların elektrik tellerine takılmasıyla birlikte Emrah Çevik, elektrik çarpmasıyla bir anda yere yığıldı. Beraber çalıştığı arkadaşlarının 112 Sağlık ekiplerini aramasıyla Çevik olay yerine gelen ambulansla tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Elektriklerin kesildiği Nazif Onbaşı Sokak’ta yaşayan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadılar.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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