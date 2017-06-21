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367 kişilik şampiyona başladı

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367 kişilik şampiyona başladı
Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) faaliyet programında yer alan Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Gençler Atletizm Şampiyonası'na, 38 ilden 150 kadın, 217 erkek olmak üzere 367 sporcu katıldı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Karaçayır Mahallesi'ndeki atletizm pistinde start alan iki gün sürecek olan yarışmalarda ilk ikiye giren sporcular 20 gün sonra Romanya'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Yarışmaları izlemek için Bolu'ya gelen TAF Başkanı Fatih Çintimar, yaptığı açıklamada, Bolu'da yapılan yarışmanın Gençler Türkiye Şampiyonası olduğunu ve Balkan Şampiyonası'nın seçmeleri olduğunu belirterek, "Burada bütün branşlarda birinci olan çocuklarımız Romanya'da 20 gün sonra yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Yarışmada ikinci olanlar da bundan önceki Balkan Şampiyonası'nda 8'incinin derecesini tutturursa onlar da şampiyonaya katılabilecekler." diye konuştu.

Bolu'da geçen yıl Başkan Şampiyonası'nın yapıldığını hatırlatan Çintimar, "Bolu'da yapmış olduğumuz Balkan Şampiyonası en fazla madalya aldığımız yarışmalardan biriydi. İnşallah buradaki seçtiğimiz çocuklarımız da bu yılki Balkan Şampiyonası'nda bir önceki yılın bir adım üstüne çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler." dedi.

Çintimar, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular belirlendikten sonra kampa gireceklerini sözlerini ekledi.

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