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40 yıllık esnafın dükkanı yıkıldı

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40 yıllık esnafın dükkanı yıkıldı
Bolu’da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılması kararlaştırılan bir iş yerinin iddiaya göre normal yıkım tarihinden önce yıkılmak istenmesine işyeri sahibi Erim Ercan, "Bunlarda Allah, vicdan korkusu yok" diyerek isyan etti.

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Haber: Erol Değirmenci

Bolu’nun Aktaş Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm projesinin başlaması üzerine belediye ekipleri mahalledeki eski yapıları ve proje üzerinde yer alan binalarının yıkım çalışmalarına başladı. Aktaş Camii'nin karşısında 40 yıldır esnaflık yapan Erim Ercan'ın dükkanı da yıkılacak binaların içinde yer aldı.

İşyeri sahibi Erim Ercan, kendisine verilen tarihten önce yıkımın başlaması nedeniyle dükkanın içindeki eşyaları boşaltamadı. Zabıta ekipleri ile uzun süre yıkım için tartışan Ercan, daha sonra ailesinin yardımıyla işyerinin içindeki eşyaları dışarı çıkarttı.

"BUNLARDA ALLAH, VİCDAN KORKUSU YOK"

Erim Ercan, dükkanın belirtilen tarihten önce yıkılması üzerine "Daha önce yıkım kararını tek taraflı durdurduk. Daha sonra belediye bu kararı tek taraflı bozdu. Daha sonra çalışamamam için ruhsatlarımı iptal ettiler. Bunlarda Allah vicdan korkusu yok" ifadelerini kullandı.

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