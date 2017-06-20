4+1 Antrenörün İşine Son Verildi!

Boluspor sezonun bitmesiyle birlikte altyapıda tasarruf adı altında antrenörlerde görev değişikliğine gitti. Abdullah Gerz görevden ayrılırken, Selahattin Konrat, İrfan Ulusan, Sinan Benli ve Cengizhan Aktaş gönderilirken, bazı kategorilerin hocaları deği

Olay Gündem Gazetesi Spor Servisi’nin edindiği bilgiye göre altyapı da 4+1 antrenörün görevine son verildi. Daha evvel görevden ayrıldığını açıklayan Kaleci Antrenörü Abdullah Gerz’in yanı sıra, 4 antrenörün de görevlerine son verildi. Görevlerine son verilen Teknik Direktör Selahattin Konrat, Antrenörler Cengizhan Aktaş, İrfan Ulusan ve Sinan Benli oldu. Kulüp tarafından tasarruf tedbirleri adı altında bazı antrenörlerle yollarını ayıracağını açıklayan yönetim, bu değişim ile ayda yaklaşık 10 bin lira masraftan kurtulmuş oldu. Son yıllarda çok başarılı olan alt yapıdaki bu değişim kafalarda soru işareti bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan değişim sonra bir ay içinde yönetime yakın 2 antrenörün göreve başlayacağı iddia edildi. Bilindiği üzerine, geçtiğimiz sezon devre arasında Fatih Ateş ve Yılmaz Özen yeniden alt yapıya getirilmiş, Özen’e U19 takımı, Ateş’e de U21 takımı verilmişti. Yapılan değişiklik sonrası U21 takımı gurubunda lider olarak Fenerbahçe U 21 ile Türkiye finalini oynamış, 3-0 kaybettiğimiz karşılaşmada Antrençr Fatih Ateş ve 2 oyuncumuz kırmızı kart görerek sahadan atılmışlardı. Önümüzdeki sene için 1 maç ceza alan Fatih Ateş yeniden U21 takımının başında görev yapacak. U19 takımının başına getirilen Yılmaz Özen ise ligi 2.sırada bitirmişti. Bu yıl kendi oyuncularıyla U21 takımına çıkması beklenen Özen’in, U16 yaş gurubuna geriye dönmesi ise şaşkınlık yarattı.

Yeniden yapılanan alt yapı şu şekilde, alt yapı Koordinatörü Çetiner Erdoğan oldu. Futbol okulu Mesut Baytekin ve Ömer Yavuz’dan sorulurken 2 stajyer antrenör de görev alacak. U14 takımını Bora Şekerci, U15 takımını İlker Yılmaz, U16 takımını Yılmaz Özen, U17 takımını Serdar Türk ve Mustafa Esmer, U19 takımını Galip Karslıoğlu ve Adem Güçlü, U21 takımını ise Fatih Ateş ve Bahadır Kıyak çalıştıracak.