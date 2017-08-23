5 eksikle Gazişehir hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig temsilcimiz Boluspor ligin 3’üncü haftasında evinde karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Sezona Giresunspor beraberliği ve Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Boluspor, ligin 3’üncü haftasında evinde karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep FK’yı evinde yenerek ilk 3 puanıyla tanışmak istiyor. Bu bağlamda kırmız beyazlılar, ara vermeden kendi tesislerinde Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenileme çalışması yaptı.

5 FUTBOLCU ANTRENMANA KATILAMADI

İrfan Başaran, Guido Koçer, Ertuğrul Taşkıran, Rydell Poepon sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almazken, İshak Çakmak ise dün oynanan karşılaşmada dizine aldığı darbe ve sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Takımımız, dün oynanan Ümraniyespor karşılaşmasının ardından ara vermeden bugün gerçekleştirilen yenileme antrenmanı ile Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıkların başladı.

Sağlık Raporu:

İrfan Başaran, Guido Koçer, Ertuğrul Taşkıran, Rydell Poepon sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almazken, İshak Çakmak ise dün oynanan karşılaşmada dizine aldığı darbe ve sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.