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5 mandayı kamyon ezdi

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5 mandayı kamyon ezdi
Beypazarı'ndan İstanbul'a gitmekte olan Hüseyin Uçar idaresindeki 06 BGR 56 plakalı kamyon, Aynalıkaya mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen manda yavrusu sürüsüne çarptı.

Haber; Gökhan AKSOY

Çarpmanın etkisi ile çevreye savrulan 5 manda yavrusu telef oldu. Kamyon sürücüsü Hüseyin Uçar, yaptığı açıklamada, Beypazarı'ndan geldiğini, yolun karanlık olması nedeniyle hayvan sürüsünü gördükten sonra frene bastığını, basmanın etkisiyle frenlerin patladığını ve olay yerinden yaklaşık 2 kilometre sonra durabildiğini iddia etti. Manda yavrularının sahibi Ali Eren ise, manda yavrularının gündüz saatlerinde ahırdan kaçtığını, kaçan yavrulardan 5 tanesinin kamyonun çarpması sonucu telef olduğunu söyledi.

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