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7 dereceye yükseliyor

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7 dereceye yükseliyor
Haftalardır etkisini devam ettiren soğuk hava bir nebze olsun ısınırken, hafta boyunca hava sıcaklıkları artı değerlerde olacağı belirtildi. Önümüzdeki 15 gün hava gece dışında eksi derecelere düşmeyecek.

Haber; Erol DEĞİRMENCİ

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının ortalama 6 ila 7 derece dolaylarında gerçekleşmesi beklenen ilimizde bu gün hava karlı olacak. Bu gün hava sıcaklığı kar yağışına rağmen öğle saatlerinde altı dereceye kadar yükselecek. Bu gece ilimizde hava sıcaklığının ise sıfır derece olması bekleniyor. Salı günü güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir güne uyanacak olan Bolu termometrelerde yedi derece hava sıcaklığı görecek. Yarın gece ilimizde en düşük hava sıcaklığının ise 2 derece dolayında olması bekleniyor. Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenen Bolu’da hava kara rağmen yedi derece dolaylarında olacak. Çarşamba gecesi beklenen en düşük sıcaklık ise sıfır derece olacak.

Hafta boyunca ortalama 6 – 7 derece dolayında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıkları gelecek hafta iki üç derece düşecek. 22 Ocak Pazar gününden itibaren ilimizde ortalama hava sıcaklığı 4 ile 5 derece dolaylarında olacak. İşte önümüzdeki 10 gün boyunca ilimiz merkezindeki hava durumu;

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