8 asker tutuklandı

Karabük merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan 8 kişi tutuklandı.

Haber; Gökhan AKSOY

Karabük merkezli 12 ilde geçtiğimiz hafta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan 12 kişiden 9'u adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü, TEM şube ekiplerince 12 Ocak'ta Karabük, İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda, 7'si daha önce görevinden uzaklaştırılmış, 5'i de muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan M.T.,B.B., A.D., M.E.Ç., A.K., M.Ç., L.Ö., N.Y., T.S., H.B., M.K. ve B.U. gözaltına alınmıştı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında 8 gündür emniyette sorgusu süren 12 askerden 9'unun sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne getirildi.Öte yandan, 3 askerin ise sorguları devam ediyor.