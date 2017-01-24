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8’i öğretmen biri polis 9 kişi tutuklandı

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8’i öğretmen biri polis 9 kişi tutuklandı
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bolu merkez ve 7 ayrı ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alanına ve dün Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 9’u tutuklanırken 8’i ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkezli Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik başlatılan operasyonda örgütün haberleşme sistemi by lock ve eagle kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 kişiden 7'si kadın 17 kişi ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

 

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen şahıslardan polis memuru Selahattin Dere, öğretmenler Hatice Dere, Ramazan Ayhan, Taner Temiz, Ali Kemal Pas, Çetin Özer, Esin Abak, Oğuz Demirer, Yusuf Sefil tutuklandı. Mahkeme, S.B., Y.E., L.T., GT., H.S., A.B, F.T., M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

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