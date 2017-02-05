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Haber: Erol Değirmenci
Yeniçağa Anadolu Ajansı Muhabiri İsmail Kabasakal'ın babası Seyit Ahmet Kabasakal yakalandığı hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Bu gün ikindi namazını takiben Yeniçağa Emine Hatun Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığına defnedildi.
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AA Muhabirinin acı günü
Yeniçağa Anadolu Ajansı Muhabiri İsmail Kabasakal'ın babası Seyit Ahmet Kabasakal hayatını kaybetti.
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