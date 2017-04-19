Abant alası yurduma maloluyor

İlimize özdü endemik balık popülasyonu arasında yer alan (Salmo trutta abanticus) Kırmızı Benekli Abant Alabalığı isimli ala balık alt türü yurt genelinde birçok göl ve gölede bırakılarak çoğalması sağlandı.

Haber; Gökhan Aksoy

Uşak'ın Banaz İlçesi'nde Baltalı Göleti'ne 5 yıl önce bırakılan Abant Alası yavru alabalıklar, 70 santimetre boy ve 5 kilo ağırlığa ulaştı. Uşak Olta Balıkçılığı Federasyonu tarafından yürütülen proje kapsamında gölette yapılan çalışma sonucu yakalanan Abant Alası, projenin yolunda gittiğini gösterdi. Uşak Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İsmail Atalay, Banaz Kaymakamı İrfan Demiröz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdür Vekili Hüseyin Tekin'le birlikte federasyon üyeleri, Baltalı Göleti'nde, Abant Alası incelemesinde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Altındere Doğal Alabalık Üretim Merkezi'nde üretilerek Baltalı Göleti'ne 5 yıl önce bırakılan Abant Alası'ndan bir tane yakalandığında, balığın büyüklüğü görenleri şaşırttı. Uşak Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İsmail Atalay, "70 santimetre boyunda ve 5 kilo ağırlığındaki balığımız, gölette yapmış olduğumuz balıklandırma çalışmasının ne kadar önemli ve isabetli olduğunu gösterdi. Baltalı Göleti, doğası ve su kalitesi ile Ege'nin Abant'ı olmaya bir adım daha yaklaştı. Doğru proje ve vizyon sahibi yöneticilerin elinde kısa zamanda önemli bir ekoturizm merkezi olmaya aday olan Baltalı Göleti, Abant Göleti gibi anaç alabalık üretmeye başladı" dedi.

Uşak Baltalı Göleti'nin su kalitesi ile Abant Alası cinsi alabalıkların üretimine destek verecek hale geldiğini belirten Atalay, "Bolu Abant'ta kurulan üretim tesislerine anaç balık desteği sağlamak ve Abant Alasının kendi sularının haricinde farklı sularda aşılanması projesinde başarıya ulaştık. Su ürünleri stoklarının korunması ve özellikle yerinde korunması bizler için çok önemli. Ancak Bolu Abant Göleti'nin su kalitesi ile aynı özelliği gösteren ülkemizdeki benzer göletlerde bu tür aşılamaların başarıya ulaşması bizleri memnun ediyor" diye konuştu.