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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beşiktaş’ın Kalesi

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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beşiktaş’ın Kalesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beşiktaşlılar Topluluğu, okulların açılmasıyla beraber geçen senelerde olduğu gibi bu sene de etkinlikleriyle adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Topluluğun etkinlikleri hakkında HaberKarakartal.com‘a konuşan Başkan Kemal Coşan; ” Türkiye bazında en aktif Unibjk’lerden biri olarak Bolu’da Beşiktaşımızı temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Yüzlerce üyesi olan çok büyük bir aileyiz. Her sene de sayımız katlanarak artıyor. Bu sene yeni gelecek arkadaşları da bu güzel ailenin bir parçası olması için buradan çağrı yapıyorum.” ifadelerini kullandı.

İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz

Başta Süleyman Seba’nın ” İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz ” sözünü felsefe edinerek maçlardan daha çok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beşiktaşlılar Topluluğu Başkanı Kemal Coşan; ”Bu yaptığımız projeler herkes tarafından beğenildi takdir edildi. Geçen sene ilk olarak Sarıcalar rehabilitasyon merkezine giderek 30 tane engelli kardeşimizin hepsine birer çift ayakkabı ve her türlü kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Bolu’da Karaköy/TOKİ Ortaokulu ve Gazipaşa ortaokulu olmak üzere toplam 2 okulumuza 1500 adet kitap bağışı yaparak Süleman SEBA kütüphanesini açtık. Bolu/Gölköy’de tahsis edilen araziye fidan dikimi yaptık, 19 Mart’ta kan verip akşam dünya Beşiktaşlılar gününü en güzel şekilde kutladık.” açıklamalarında bulundu.

Atamızın huzuruna gittik

19 Mayıs’ta da topluluk olarak Atamızın huzuruna Anıtkabir’e gittiklerini söyleyen Kemal Coşan; ”Bunların haricinde İç sahadaki Napoli, Rize, Fenerbahçe maçları, Ukrayna’da ki Dinamo Kiev deplasmanı, Kayseri, Karabük ve Bursa deplasmanlarına ve Akatlar’daki Karşıyaka maçına gittik” dedi.

Sizler sayesinde büyük bir aileyiz

Yeni gelecek arkadaşları da aralarında görmek istediklerini ifade eden Başkan Coşan; ”3. hafta okulda standımız açılacaktır. O zaman gelip üyelik ve bilgi için danışabilirler. Sizler sayesinde büyük bir aileyiz.” diyerek üye olmak isteyen Beşiktaşlılara seslendi.

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