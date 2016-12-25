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Abant yoluna makyaj

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Abant yoluna makyaj
İlimizin dünyaca ünlü Abant Tabiat Parkı bağlantı yolunda yol kenarlarında beton bariyer çalışması başlatıldı. Güzergahta bir metre ve daha fazla yol seviyesinden düşük bölgelerde beton bariyer konulmaya başlandı.

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Haber; Barış GÜZELTÜRK

Foto; Uğur BALABAN

Abant Tabiat Parkı ile D-100 karayolu arasında bulunan 28 kilometrelik bağlantı yolunda bulunan birçok yere beton bloklar konulmaya başladı. Yol boyunca köprübaşları, menfez geçişleri ve bir metreden fazla düşük banket olan bölgelere konulan beton bariyerler yol güvenliğini artırmak için konulduğu belirtildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Kiper İnşaat firmasına yaptırılan çalışmaların yılbaşından önce tamamlanacağı ve yolda 18 noktaya beton bariyer konulacağı öğrenildi.

Hali hazırda Abant yol güzergahında birçok noktada bulunan toprak kayması ve erozyona bağlı yol bozulmaları devam ederken, Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece beton bariyer koyarak yol düzenlemesi yapması ilgi ile karşılandı.

 

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