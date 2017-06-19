Abdullah Hoca Boluspor’dan ayrıldı

Sezon başında Başkan Necip Necip Çarıkcı'nın isteği üzerine Boluspor Kulübü Gençlik Geliştirme Koordinatörlüğünde kaleci antrenörü olarak göreve başlayan Abdullah Gerz görevinden ayrıldı.

Haber: Gökhan Aksoy

Sezon başında Başkan Necip Necip Çarıkcı'nın isteği üzerine Boluspor Kulübü Gençlik Geliştirme Koordinatörlüğünde kaleci antrenörü olarak göreve başlayan Abdullah Gerz görevinden ayrıldı. Uzun yıllar Bolusporda ve çeşitli kulüplerde kaleci antrenörü olarak görev yapan Abdullah Hoca bu sezon ilk defa Gençlik Geliştirme korrdinatörlüğü bünyesinde çalıştı. Kendisini göreve getiren Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkcı ve Boluspor genel koordinatörü Metin Kumaş ile görüşerek kendilerine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti.