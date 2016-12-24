AÇIĞA ALINAN MEMURLARDA YENİ GELİŞMELER VAR

FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 14 devlet memuru görevlerine iade edildi.

Bolu’da FETÖ soruşturmasında görevden uzaklaştırılan toplam memur sayısının 179, görevden ihraç edilen memur sayısının ise 447 olduğu belirtildi. Bolu OHAL bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddiasıyla görevlerinden uzaklaştırılan devlet memurlarından 11’ine görevleri iade edildi. Görevleri iade edilen devlet memurlarının 4’nün İl Özel İdare, 5’nin müftülük ve 5’nin de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde görev yaptıklarını ifade edildi. 11 kişi açığa alındı Son 10 gün içinde açığa alınan memur sayısının 11 olduğu ifade edildi. Açığa alınan memurların 1’İ Mülki İdare, 3’ü adliyede görevli savcılık personeli ve 7’sinin de Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli oldukları belirtildi. Diğer yandan, OHAL Bürosundan yapılan açıklamada görevden uzaklaştırılan toplam memur sayısının şu an için 179, görevden ihraç edilen memur sayısının ise 447 olduğu ifade edildi.