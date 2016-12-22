Acımız büyük!

Boluspor Kulüp Yönetimi Fırat Kalkanı'nda şehit olan askerler ve Bolusporlu eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in annesinin ölümü nedeniyle birer taziye mesajı yayınladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamalar şöyle: "Terör örgütlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunda 14 askerimizin şehit olduğunu, 33 askerimizin de yaralandığını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Eski futbolcumuz Rıdvan Dilmen'in annesi, Makbule Dilmen'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Boluspor Kulübü olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Rıdvan Dilmen ve yakınlarına da başsağlığı dileriz."