Acımız büyük!

Haber: Erdal Tanrıverdi
Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamalar şöyle: "Terör örgütlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunda 14 askerimizin şehit olduğunu, 33 askerimizin de yaralandığını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Eski futbolcumuz Rıdvan Dilmen'in annesi, Makbule Dilmen'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Boluspor Kulübü olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Rıdvan Dilmen ve yakınlarına da başsağlığı dileriz."