Açlıktan zafiyet geçirdi

14 Burda alışveriş merkezinin arkasında bulunan tarlada açlıktan zafiyet geçiren bir şahin bulan vatandaşlar seferber oldu. Duyarlı vatandaşlar takatsiz düşen kuşu besleyerek korumaya aldı.

Haber; Emrah ÖĞET

Otoban ile 14 Burda Alışveriş merkezi arasında bir tarlada uçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından bulunan şahin önce yaralı olduğu sanıldı. Daha sonra açlıktan güçsüz düştüğü anlaşılan yırtıcı kuş yarım kilo dana ciğeri verilerek beslendi. Evlerin arasında tarlada bulunan şahini evine götürerek karnını doyuran İsmail Çimen isimli vatandaş, “kuşu bulan arkadaşlar beni arayarak durumu bildirdi. Bende kuşun bulunduğu yere giderek şahini aldım. Önce kuş otobana yakın bir bölgede bulunduğu için araç çarptı sandık. Fakat kuşta açık yara olmadığı gibi kanat ve ayaklarını kullanmakta zorlukta çekmiyordu. Kuş eve getirip ciğerle besledim. Kendine geldi. Sabah olunca da Milli Parklar yetkililerine teslim edeceğiz” dedi.

Bir metre kanat açıklığı bulunan şahinin genç olduğu ve kış şartlarında doğada yiyecek bulamadığı için güçsüz düştüğü belirtildi.