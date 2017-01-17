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Adana Demirspor'dan şok kayıp!

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Adana Demirspor'dan şok kayıp!
TFF 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Adana Demirspor evinde ağırladığı Mersin İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldı.

Haber: Gökhan Aksoy

Adana Demirspor: 0 - Mersin İdmanyurdu: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Pote, Sercan Kaya, Waldison, Grbic, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Serkan Yanık

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mahmut Metin (Dk. 75 Sinan Kaloğlu), Pedriel, Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya (Dk. 81 Mehmet Enes Sığırcı), Emrah Özyaylaz (Dk. 28 Kudbettin Tekin Oğrak), Gökhan Akkan, Güven Varol, Tita

Kırmızı kart: Dk. 59 Göksu Alhas (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Abdulkadir Korkut, Dk. 72 Mitrovic, Dk. 80 Nurullah Kaya (Mersin İdmanyurdu), Dk. 70 Waldison (Adana Demirspor)

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