Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele edecek olan Adapazarıspor hazırlıklarını Bolu Termal Otel'de sürdürüyor. Mavi-Beyazlılar Bolu Kampındaki ilk hazırlık maçını Çanakkale temsilcisi Bigaspor ile oynadı. Mücadelenin henüz 5. Dakikasında penaltıdan ytediği golle 1-0 mağlup duruma düşen Adapazarıspor 35. Dakikasında Caner'in serbest vuruştan attığı golle eşitliği sağladı. İkinci yarıda iki takımın karşılıklı atakları skoru değiştiremeyince müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
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Adapazarıspor-Bigaspor:1-1
Mavi-Beyazlılar Bolu Kampındaki ilk hazırlık maçını Çanakkale temsilcisi Bigaspor ile oynadı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
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