Adapazarıspor-Bigaspor:1-1

Mavi-Beyazlılar Bolu Kampındaki ilk hazırlık maçını Çanakkale temsilcisi Bigaspor ile oynadı. ﻿ Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele edecek olan Adapazarıspor hazırlıklarını Bolu Termal Otel'de sürdürüyor. Mavi-Beyazlılar Bolu Kampındaki ilk hazırlık maçını Çanakkale temsilcisi Bigaspor ile oynadı. Mücadelenin henüz 5. Dakikasında penaltıdan ytediği golle 1-0 mağlup duruma düşen Adapazarıspor 35. Dakikasında Caner'in serbest vuruştan attığı golle eşitliği sağladı. İkinci yarıda iki takımın karşılıklı atakları skoru değiştiremeyince müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.