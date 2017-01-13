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Ağcan; “Yasaklansın” dedi

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Ağcan; “Yasaklansın” dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, euro'su, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur" demesine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan’da destek vererek yasaklanmasını iste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolar ve euro üzerinden yaptığı söylem Türkiye gündemine bir anda bomba gibi düştü. Özellikle dolar üzerinden ithalat ve ihracat yapan büyük firma sahipleri kendilerinin terörist gibi görülmesinden yana mağdur olduklarını dile getirirken, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan’dan da bir istek geldi.

 

Başkan Yardımcısı Ağcan, sosyal paylaşım sitesi kendi özel sayfasından; “Türkiye'ye diz çöktürmek için kullanılan dolar ve euro terör örgütlerinin suç aleti olduğu için yasaklanmalıdır” diyerek talepte bulundu. Bu talebin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de merak konusu oldu.

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