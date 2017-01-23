Ağır aksak eksik

Makinist

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geçtiğimiz Perşembe akşamı Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ilimizde görev yapan gazeteci kardeşlerime yemek vermiş. Yemeğin ardından Başkan konuşma yapmış. Aldığım duyumlara göre kendisine konuşma metni hazırlamayan basın müdürüne inat almış eline mikrofonu uzun bir konuşma yapmış…

Ardından Cemiyet Başkanı Velioğlu gecenin anlam ve önemine binaen konuştuktan sonra Başkanın ne kadar mülayim, ne kadar hoşgörülü olduğuna da değinmiş. Konuşmalar bitince Başkan Yılmaz gazetelere, ulusal ajansların il temsilcilerine, kamu kuruluşlarının basın müdürlerine birer plaket vermiş…

Zorlu çalışma şartlarına rağmen görevini layıkıyla yapan arkadaşlara gösterilen bu jest için ben de Başkanı ve Belediye Basın ekibini tebrik ediyorum. Dışarıdan bakınca buraya kadar her şey güzel. Şimdi bir de içerden bakalım; Başkan Alaaddin Yılmaz hasta olması sebebiyle performansı oldukça düşük. Basın toplantılarında sergilediği esprili yaklaşımdan yapar gibi olmuş ama nafile. Basın Müdürü Ayşe her zaman ki gibi oldukça heyecanlı ve tedirgin. Cemiyet Başkanı Bülent kendinden beklenenin dışında bir hareket yok. Zaten farklı bir hareket beklemek hata olur. Başkandan çekindiğini Bolu da bilmeyen yok…

Gece de Valilik Basın Müdürü Nurhan hanım da plaket almış. Bolu için büyük bir şans olduğunu buradan söyleyeyim. Özverili, güler yüzlü tavırlarıyla Bolu Basının gönlünde taht kurmuş sevilen bir isim. Kendisini de tebrik ediyorum. Bolu İl Genel Meclisi Basın Danışmanı Umut Dura da plaket alanlar arasında. Umut da arkadaşları arasında sevilen efendi kişiliği ile tanınan bir isim…

Yemeğe katılanları saymıyorum ama katılmayan ve büyük eksik olan biri var. Basın İlan Kurumu İl Müdürü Ümit Kızılteke. Plaket verilmesini beklemiyordum ama en azından Kurumu temsilen geceye katılmasını beklerdim. Büyük eksiklik. Gözlemlediğim kadarıyla gece de eksik ve hata çok, hepsini buradan yazıp şimşekleri Ayşe’ye çekmek istemediğim için burada belirtmeyeceğim…

Basın Camiasındaki trafiği anlatacağım bir daha ki yazımda… Şimdiden beklemeye başlayın…