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Ağır Ceza’ya kamera

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Ağır Ceza’ya kamera
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nin giriş kapısının üstüne güvenlik kamerası yerleştirildi. Yeni güvelik kamerası önümüzde günlerde görülmesi beklenen FETÖ-PDY kapsamında tutuklu bulunan zanlıların yargılanmasıyla birlikte devreye girecek.

Bolu Adliyesinde güvenlik önlemleri ve güvenlik sistemleri üst düzeye çıkartılmaya başlandı. Daha önceden Ağır Ceza Mahkemesi’nin giriş kapısının yan duvarında bulunan güvenlik kamerasına ilaveten bir kamera da giriş kapısının üst kısmına yerleştirildi. Yeni kamera sadece mahkemeye giren ve çıkanları değil aynı zamanda Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile FETÖ/PDY soruşturmasını yürüten savcının bulunduğu koridor ve giriş kapısını da görecek.

Önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek PETÖ/PDY kapsamında tutuklu bulunan zanlıların yargılanmasına başlanacağı ve bu nedenle duruşmaya girecek olan tutuklu yakınlarının daha rahat görüntülenmesi için yeni kamera kayıt yapacak.

DURUŞMA SALONUNDA DEĞİŞİLİKLİK YAPILACAK

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonunda bulunan ve 7 sanık sandalyesi bulunan alanını da önümüzdeki günlerde büyütüleceği alanın 20 kişi sığacak şekilde tadilata gidileceği öğrenildi. Ayrıca sanıklar ile mahkemeye katılan vatandaşların arasına da ise güvenlik güçleri etten duvar örecek.   

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