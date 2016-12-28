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AİBÜ 1.Lige Yükseldi

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AİBÜ 1.Lige Yükseldi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Bayan Voleybol Takımı mücadele ettiği 1.grupta şampiyon olarak bir üst lige yükseldi.

 

Haber: Uğur BALABAN

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 20-24 Aralık 2016 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2016-2017 Akademik yılı Üniversiteler Voleybol 2. Lig müsabakaları sona erdi. BEÜ Farabi Kampüsü Spor Salonunda düzenlenen ve 5 gün devam eden müsabakalarda Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Bayan Voleybol Takımı mücadele ettiği 1.grupta şampiyon olarak bir üst lige yükseldi. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şampiyonada 1.grupta bayanlarda Abant İzzet Baysal Üniversitesi birinci, Bülent Ecevit Üniversitesi ikinci, Sinop Üniversitesi ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Bartın Üniversitesi birinci, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ikinci, Sinop Üniversitesi üçüncü oldu.

 

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