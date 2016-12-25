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AİBÜ Üniversiteler turnuvasında

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AİBÜ Üniversiteler turnuvasında
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliğinde organize edilen turnuvada AİBÜ de yer alıyor.

Haber: Uğur BALABAN

Namık Kemal Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi bayan, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi erkek takımlarının katıldığı müsabakalar öncesinde bir tören düzenlendi. NKÜ Spor Kompleksi’nde 5 gün boyunca sürecek Üniversitelerarası Voleybol 2. Lig Grup Müsabakaları açılışı, NKÜ Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Serkan Aydın’ın konuşması ile başladı. Aydın’dan sonra kürsüye gelen NKÜ Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Özmutlu, sporun kitleleri birleştiren ve ortak paydalarda buluşturan bir etkinlik olduğunu kaydederek, “Günümüzde sporun kitlelere yaygınlaştırılması ve her vatandaşa götürülmesi isteği, gelişmiş ülkelerin hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflere paralel olarak da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bu etkinliği düzenlemektedir” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal da açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Üniversitemizde sporu gençlerimize sevdirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz” diyerek, bugün başlayan Üniversitelerarası Voleybol 2. Lig Grup Müsabakalarınım şölen havası içerinde geçmesi dileğinde bulundu.

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