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AİBÜ’de yeni BT cihazı

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AİBÜ’de yeni BT cihazı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı’na ( BT) yeni bir bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı kuruldu.

HABER: PINAR CETİNER-SUZAN AYRI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalına kurulan modern tomografi cihazı geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Modern tomografi cihazı 64 dedektörlü ve bir defada en az 128 kesit alabilen, sahip olduğu yazılımlarla yakın çevre illerdeki cihazların başında gelmektedir. Radyoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Safiye Gürel Tıp Fakültesine kurulan yeni BTi cihazı hakkında bilgi verdi. Gürel ; “ Bu cihaz 64 dedektörlü olup bir turda 128 kesit oluşturabilen, yüksek hızlı bir cihazdır” dedi.

ÇEKİM SÜRELERİNDE AZALMA

Gürel, BT cihazının yüksek hızı nedeniyle inceleme sürelerinin yaklaşık 10 kat kısaldığını belirtti. Gürel; ‘’ Bu özellik nefes tutamayan, uzun süre hareketsiz kalamayan hastalarımız (çocuklar, travma, nefes darlığı olan ve anestezi ihtiyacı olan hastalar) için büyük konfor getirecektir.’’ dedi. Ayrıca sadece koldan ilaç verilerek kalp, beyin/akciğer/karın/kol-bacak gibi bölgelerin atar- ve toplardamarlarının incelenmesi de ancak bu hızdaki cihazlarla yapılabilmektedir.

RADYASYON DOZUNUDA AZALMA
 

Gürel; "Doz azaltıcı teknolojisi ile vücut yapısı, ağırlığı ve incelemenin türüne göre değişmekle birlikte hastaya verilen x ışını miktarında %20 ile %80 arasında değişen azalma mümkün olmaktadır. Bu özellik çocuklarda, belli aralıklarla BT yapılması gereken onkoloji hastalarında, AC nodül takibi yapılanlarda ve kronik iltihabi barsak hastalığı olanlarda kayda değer önem taşımaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ KALİTESİNDE ARTIŞ

Son olarak Gürel; "Görüntü kalitesindeki iyileşme, BT incelemelerinin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında fayda sağlamakta, böylece, radyolojinin hastalıkların tanı ve tedavisindeki etkinliğini arttırmaktadır" şeklinde konuştu. 

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