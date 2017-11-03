AİBÜ’den Namdar’a ziyaret

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı ve gazetemiz köşe yazarlarından Mustafa Namdar’a, AİBÜ’ye verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Haber: Bulut Altundal

AİBÜ Rektörü Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ile birlikte Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı ve aynı zamanda gazetemizin köşe yazarlarından olan Mustafa Namdar’ı, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı’nda ziyaret etti. Rektör Alişarlı, ziyarette, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği tarafından, AİBÜ’nün kuruluşunun 25’inci yıldönümü ve 2017-2018 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla, Namdar ve öğrencileri adına dikilen 5 fidanın belgesini de Mustafa Namdar’a takdim etti.

Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı olarak üniversiteye her zaman destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Mustafa Namdar, nazik ziyaretinden ötürü Rektör Alişarlı’ya teşekkür etti. Alişarlı ise, üniversinin vakıfla iş birliği içerisinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.