 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 112.887
  • Altın 157,073
  • Dolar 3,8265
  • Euro 4,4557
  • Bolu 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C

AİBÜ’den Namdar’a ziyaret

»
AİBÜ’den Namdar’a ziyaret
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı ve gazetemiz köşe yazarlarından Mustafa Namdar’a, AİBÜ’ye verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Haber: Bulut Altundal

AİBÜ Rektörü Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ile birlikte Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı ve aynı zamanda gazetemizin köşe yazarlarından olan Mustafa Namdar’ı, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı’nda ziyaret etti. Rektör Alişarlı, ziyarette, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği tarafından,  AİBÜ’nün kuruluşunun 25’inci yıldönümü ve 2017-2018 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla, Namdar ve öğrencileri adına dikilen 5 fidanın belgesini de Mustafa Namdar’a takdim etti.

Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı olarak üniversiteye her zaman destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Mustafa Namdar, nazik ziyaretinden ötürü Rektör Alişarlı’ya teşekkür etti. Alişarlı ise, üniversinin vakıfla iş birliği içerisinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saka Su Bolu Bayisini arıyor03 Kasım 2017 Cuma 08:53
  • BURADAN GEÇMEK YASAK!03 Kasım 2017 Cuma 00:47
  • Başkandan taraftara çağrı03 Kasım 2017 Cuma 00:20
  • Mengen'e özel kooperatif03 Kasım 2017 Cuma 00:16
  • Dirisi ayrı ölüsü ayrı faydalı03 Kasım 2017 Cuma 00:07
  • 235 adet tescilli yapı var03 Kasım 2017 Cuma 00:02
  • Gübre fabrikasına ceza yağdı02 Kasım 2017 Perşembe 16:20
  • Kafeler didik didik arandı02 Kasım 2017 Perşembe 14:52
  • Cumhuriyet, Gerçek Manasına Daha Yeni Yeni Kavuşuyor02 Kasım 2017 Perşembe 13:31
  • Bacağını kıran öğrenciyi yalnız bırakmadılar02 Kasım 2017 Perşembe 13:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim